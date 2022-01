La proposition du défenseur des droits de l’homme arménien Arman Tatoyan de créer une zone démilitarisée entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan circule activement au sein de la communauté internationale. La proposition a été soumise au rapporteur spécial de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) avec des faits probants.

La résolution de l’APCE sur les conséquences humanitaires du conflit du Haut-Karabakh a été adoptée hier à Strasbourg. Elle appelle entre autres l’Arménie et l’Azerbaïdjan à négocier sur un processus de délimitation et de démarcation de la frontière et à examiner la possibilité de (...)