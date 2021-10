L’indice d’activité économique de l’Arménie en hausse de 4,9% au cours des 8 premiers mois de 2021

L’indice d’activité économique de l’Arménie a augmenté de 4,9% au cours des 8 premiers mois de 2021 par rapport à la même période de 2020, a annoncé aujourd’hui le Comité national des statistiques (NSS).

Il a déclaré qu’en août 2021, l’indice d’activité économique avait augmenté de 2,3% par rapport à août 2020 et de 2,1 par rapport à juillet 2021.

Selon les données officielles, en janvier-août 2021, le résultat industriel a augmenté de 1% par rapport aux 8 premiers mois de 2020 à plus de 1 400 milliards de drams. Dans le même temps, en août 2021 par rapport à août 2020, la production industrielle a diminué de 5,6% et a augmenté de 0,6% par rapport à juillet 2021.

En janvier-août 2021, pratiquement tous les secteurs, à l’exception de l’industrie et de l’énergie, ont enregistré une croissance. Le secteur de la construction a progressé de 7,3% à plus de 205,3 milliards de drams. En août 2021 par rapport à août 2020, la croissance était de 2,3% et par rapport à juillet 2021 de 27,8%.

Selon NSS, le secteur des services (hors commerce) en janvier-août 2021 s’élevait à environ 1200 milliards de drams, soit 5,3% de plus qu’en janvier-août 2020. En août 2021, par rapport à août 2020, le secteur a augmenté de 10,8%, et par rapport à juillet 2021 - de 1,0%.

Selon les statistiques officielles, le commerce intérieur en janvier-août 2021 s’élevait à un peu plus de 2 000 milliards de drams, ayant augmenté de 7,1% par rapport à la même période en 2020. Dans le même temps, en août 2021, il a augmenté de 5,0% par rapport à août. 2020, et de 0,2% par rapport à juillet 2021.

ARKA