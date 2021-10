Fitch prévoit que la croissance du PIB réel de l’Arménie se redressera à 5,5% en 2021

Fitch Ratings a confirmé la note de défaut des émetteurs en devises étrangères (IDR) à long terme de l’Arménie à « B+ » avec une perspective stable, affirmant que les « B+ » IDR reflètent de solides indicateurs de revenu par habitant, de gouvernance et d’environnement des affaires par rapport à leurs pairs, ainsi que comme un cadre de politique macroéconomique et budgétaire solide et un engagement crédible en faveur de la réforme qui sont étayés par un programme du FMI.

Fitch prévoit également une baisse de la dette/PIB à 60,2 % en 2021 grâce à une forte croissance du PIB nominal (13 %), une réduction du déficit budgétaire et un renforcement du dram. La dette publique/PIB devrait poursuivre sa trajectoire descendante progressive à 55% d’ici 2023, guidée par l’engagement du gouvernement à sa règle budgétaire de réduction de la dette, qui sera rétablie à partir de 2022.

La dette en devises étrangères est élevée à 81 % de la dette publique totale en 2021 (médiane « B » : 63 %) et augmente la sensibilité aux fluctuations des taux de change.

Fitch prévoit que le déficit public consolidé se réduira à 3,8 % du PIB en 2021 (2020 : 5,1 %), puis à 2,0 % d’ici 2023. La performance budgétaire pour 7M21 a montré une surperformance par rapport aux prévisions du gouvernement et de Fitch lors de la dernière revue.

ARKA