Téhéran répond aux déclarations d’Aliyev sur les exercices militaires dans le nord-ouest de l’Iran

EREVAN, 28 SEPTEMBRE, ARMENPRESS. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré mardi que l’exercice militaire organisé dans le nord-ouest de l’Iran était une question de souveraineté et que la République islamique d’Iran ne tolérerait pas la présence du régime israélien près de ses frontières.

Interrogé sur les déclarations du président de la République d’Azerbaïdjan concernant l’exercice militaire iranien organisé dans le nord-ouest du pays, le porte-parole a déclaré que la façon dont le président azerbaïdjanais avait exprimé ces propos était surprenante, car les deux pays entretiennent de bonnes relations respectueuses et bénéficient de voies normales. de communication aux plus hauts niveaux.

Khatibzadeh a déclaré que les ministres des Affaires étrangères de l’Iran et de la République d’Azerbaïdjan ont discuté sérieusement et de près de cette question et d’autres sujets lors d’une réunion en marge de l’Assemblée générale nationale des Nations Unies à New York.

Les hauts diplomates ont accepté de poursuivre les pourparlers sur un terrain approprié, selon le porte-parole.

La République islamique d’Iran a toujours rejeté tout type d’occupation territoriale et a souligné la nécessité de respecter l’intégrité territoriale des pays et les frontières internationalement reconnues, a poursuivi Khatibzadeh.

Le respect du principe de bon voisinage est l’un des sujets les plus importants que l’Iran attend de ses voisins, a-t-il souligné.

Le diplomate a également expliqué que l’exercice militaire dans les régions du nord-ouest de l’Iran était une question souveraine et visait à assurer la paix et la stabilité dans la région.

La République islamique d’Iran ne tolérerait pas la présence du régime israélien, bien qu’exhibant, près des frontières de l’Iran et ferait tout ce qu’elle jugerait nécessaire pour sa sécurité.