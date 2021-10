L’Arménie jouera en juin 2022 les qualifications de la Ligue des nations

Le 16 décembre à Montreux (Suisse) se dérouleront les tirages au sort de la Ligue des nations pour la saison 2022-2023. L’Arménie qui a terminé en tête du groupe C de la Ligue des nations jouera la saison prochaine en groupe B. Dans ce groupe les probables adversaires de l’Arménie pourront être l’Ukraine, la Suède, la Bosnie, l’Islande, la Finlande, la Norvège, l’Ecosse, la Russie, Israël, la Roumanie, la Serbie et l’Irlande. Autant dire que l’Arménie est montée vers un groupe de nations fortes. Rappelons que la Turquie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie restent en groupe C c’est-à-dire en catégorie inférieure à l’Arménie.

Les premières rencontres de l’Arménie seront en juin 2022 avec 4 matchs et en septembre avec 2 rencontres.

Krikor Amirzayan