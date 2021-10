La majorité et l’opposition s’opposent sur la commission d’enquête

Les dirigeants parlementaires du parti au pouvoir, le Contrat civil, et les deux principaux blocs d’opposition arméniens ne sont pas encore parvenus à un accord sur les modalités pratiques de l’enquête sur les causes et l’issue de la guerre du Haut-Karabakh de l’année dernière.

Ils se sont tous deux engagés à lancer des enquêtes parlementaires sur la gestion par le gouvernement arménien de cette guerre de six semaines qui a entraîné des pertes territoriales considérables pour l’Arménie et au moins 3 900 morts.

Andranik Kocharian du Contrat civil a signalé la création imminente d’une commission parlementaire pertinente lorsque l’Assemblée nationale nouvellement élue a commencé ses travaux début août. Cette commission n’a toujours pas été mise en place.

M. Kocharian, qui dirige la commission permanente du Parlement sur la défense et la sécurité nationale, a refusé mardi 28 septembre de donner les raisons de ce retard apparent. « Nous avançons », a-t-il déclaré vaguement.

Le Premier ministre Nikol Pashinian a déclaré à la fin du mois d’août que la commission ad hoc devrait comprendre non seulement des représentants des forces parlementaires, mais aussi des partis politiques qui n’ont obtenu aucun siège dans la législature actuelle, ainsi que des représentants des familles des soldats arméniens tués ou disparus au combat. Il a tenu une série de réunions avec les dirigeants de plusieurs de ces partis ce mois-ci.

Les statuts du Parlement stipulent que seuls les législateurs en exercice peuvent faire partie de telles commissions. Selon la presse arménienne, le parti au pouvoir souhaite modifier les statuts en conséquence.

M. Kocharian a déclaré que les autorités discutent actuellement de « questions juridiques » relatives au travail de la commission. Il n’a pas donné de détails.

L’idée d’élargir la commission est rejetée par la principale alliance d’opposition, Hayastan. L’un de ses principaux législateurs, Artsvik Minasian, a affirmé mardi que M. Pashinian souhaitait simplement impliquer un plus grand nombre de ses alliés politiques dans l’enquête parlementaire prévue afin de s’assurer qu’elle couvre sa mauvaise gestion de la guerre.

« Ils ont dit ... que la commission devrait être élargie, y compris par la participation de représentants de forces politiques extra-parlementaires favorables aux autorités », a déclaré Minasian au service arménien de RFE/RL.

« Il est évident qu’ils ne sont pas intéressés par la résolution des crimes apparents commis sous leur surveillance. Ce qui les intéresse, c’est le contraire : couvrir, retenir et ne pas résoudre les problèmes », a-t-il ajouté.

Hayastan et d’autres groupes d’opposition importants rendent Pashinian responsable de la défaite de l’Arménie dans la guerre contre l’Azerbaïdjan.

M. Minasian a déclaré que Hayastan fera également pression pour la création d’un organe distinct « d’établissement des faits » chargé d’examiner les causes de la défaite. Il a déclaré que cet organe devrait être composé d’un nombre égal de membres du gouvernement et de l’opposition, ainsi que d’experts indépendants.

Un autre parti d’opposition, Bright Armenia, avait déjà appelé à la création d’un tel organe au début de l’année. L’équipe politique de Pashinian a rejeté cette idée.

Reprinted with permission from RFE/RL Copyright(c)2007 Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc.1201 Connecticut Ave, t N.W. Washington DC 200