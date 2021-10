L’APCE exhorte l’Azerbaïdjan à libérer les prisonniers arméniens

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a appelé l’Azerbaïdjan à libérer « sans plus attendre » tous les soldats et civils arméniens qu’il détient un an après le déclenchement de la guerre du Haut-Karabakh.

Dans une résolution sur les « conséquences humanitaires » du conflit du Haut-Karabakh adoptée lundi 27 septembre, en fin de journée, l’APCE a également exhorté l’Arménie à fournir à l’Azerbaïdjan davantage d’informations sur les champs de mines dans les districts du Karabakh repris par les forces azerbaïdjanaises.

La résolution de grande envergure, à laquelle s’opposent la quasi-totalité des membres azerbaïdjanais et turcs de l’assemblée basée à Strasbourg, stipule en outre que les deux parties doivent enquêter sur les allégations de crimes de guerre qu’elles auraient commis au cours des six semaines d’hostilités, arrêtées par un accord de cessez-le-feu négocié par la Russie en novembre dernier.

L’accord prévoit, entre autres, la libération inconditionnelle de tous les prisonniers de guerre et captifs civils détenus par les parties. Des dizaines d’Arméniens sont toujours en captivité en Azerbaïdjan.

Parmi eux, 48 soldats ont été faits prisonniers lorsque les troupes azerbaïdjanaises se sont emparées en décembre des dernières parties du district de Hadrut, dans le sud du Karabakh, contrôlées par les Arméniens. Bakou affirme qu’ils ne sont pas couverts par l’accord de trêve, une affirmation rejetée par Erevan.

L’APCE s’est déclarée gravement préoccupée par leurs conditions de détention ainsi que par le sort d’une trentaine d’autres Arméniens « qui auraient été vus, filmés ou photographiés en captivité, sans que l’on sache où ils se trouvent actuellement ».

« L’Assemblée est alarmée par les allégations de l’Arménie selon lesquelles ces personnes ont fait l’objet de disparitions forcées et ont peut-être été tuées », a-t-elle déclaré, ajoutant que les autorités azerbaïdjanaises doivent faire la lumière sur leur sort et « libérer tous les captifs restants et les renvoyer en Arménie sans plus attendre. »

Bakou a rapatrié 30 autres prisonniers arméniens cet été en échange de cartes arméniennes d’environ 200 000 mines terrestres posées autour du Karabakh. La résolution de l’APCE exhorte Erevan à libérer « toutes les cartes de mines en sa possession ».

« L’Assemblée est préoccupée par les nombreuses allégations de crimes, de crimes de guerre et d’autres actes illicites formulées à l’encontre de l’Arménie et de l’Azerbaïdjan au cours de la guerre de six semaines », indique la résolution.

Elle souligne « un nombre substantiel d’allégations cohérentes de traitements inhumains et dégradants et de torture de prisonniers de guerre arméniens par des Azerbaïdjanais, ainsi qu’un certain nombre d’allégations de traitements similaires de prisonniers de guerre azerbaïdjanais par des Arméniens ». Les deux parties, dit-elle, doivent « enquêter pleinement sur ces allégations et traduire en justice toute personne, y compris au niveau du commandement, jugée responsable de crimes, de crimes de guerre ou d’autres actes illicites. »

L’APCE a également souligné la nécessité d’aider les dizaines de milliers de civils arméniens du Karabakh déplacés par la guerre, de protéger les monuments religieux et historiques dans la zone de conflit et de désamorcer les tensions le long de la frontière arméno-azerbaïdjanaise. Il a appelé l’Arménie et l’Azerbaïdjan à commencer à délimiter la frontière et à « examiner la possibilité de créer une zone démilitarisée avec la présence d’une force de maintien de la paix ou de surveillance militaire. »

Le chef de la délégation arménienne à l’APCE, Ruben Rubinian, s’est empressé de saluer la résolution adoptée par 80 voix contre 18 et 3 abstentions. Dans un long post sur Facebook, Rubinian a énuméré ses dispositions, notamment l’appel à la libération des prisonniers arméniens, reflétant la position des autorités arméniennes.

