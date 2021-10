Le Conseil d’Administration de l’École #Tebrotzassère rend hommage à sa donatrice Mme Marie Bogossian, qui a légué par testament, son studio parisien à l’ADAAET qui gère l’École Tebrotzassère.

Mme Marie Bogossian, née en 1929 à Athènes, est décédée le 22 juillet 2014 à Paris.

Après des études secondaires en Bulgarie, elle s’installe en #Arménie en 1946, où elle étudie la médecine et se spécialise en oto-rhino laryngologie, microbiologie, radiologie et immunologie. C’est cette dernière spécialité qu’elle exercera en France après avoir obtenu les équivalences.

En 2013, elle regrettait de ne pouvoir se déplacer jusqu’à l’école pour la fête de fin d’année et écrivait : « Je vous félicite et je vous exprime ma reconnaissance pour votre dévouement à cette tâche patriotique ». C’est avec beaucoup d’émotion que l’Ecole Tebrotzassère a appris son décès un an après.

Aujourd’hui, la succession de Mme Marie Bogossian est réglée, grâce à Maître Tcheklian et son équipe, qui n’ont pas ménagé leurs efforts, dès la prise en main du dossier, pour finaliser cette succession dans les meilleurs délais. L’ADAAET les en remercie chaleureusement.

Le Conseil d’Administration de Tebrotzassère exprime sa gratitude, tout particulièrement, à la nièce de Mme Bogossian, Cécile Caroun GUL, qui a contribué à la réalisation de ce legs.

Ainsi, par son legs, Mme Bogossian a concouru à une partie importante de la restauration en cours du bâtiment de notre école.

Mme Marie Bogossian a montré son attachement à l’école au-delà des mots puisqu’elle a décidé de léguer son appartement parisien à Tebrotzassère. Nous lui en serons éternellement reconnaissante.

Աստուած հոգին լուսաւորէ :

Si, à l’instar de Mme Bogossian, vous souhaitez effectuer un legs à l’école Tebrotzassère, reconnue de bienfaisance, vous pouvez nous contacter par téléphone au 01 43 81 01 72 ou par courriel à l’adresse [email protected]

#tebrotzassere

#դպրոցասէր

#TBZ