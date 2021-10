VIDÉOS / Comment l’Europe blanchit des dictatures

Mardi 28 septembre la chaine Arte a proposé une immersion en Azerbaïdjan, une dictature prête à tout pour faire valoir et présenter une image policée.

« Organiser un grand prix de formule 1 ou le concours de l’Eurovision, s’offrir une prestation de Lady Gaga, corrompre des parlementaires du Conseil de l’Europe pour obtenir le rejet d’un rapport sur ses prisonniers politiques (en 2013)… Rien ne semble impossible ou presque à l’Azerbaïdjan, ex-république du bloc soviétique, quand il s’agit de polir son image aux yeux des démocraties occidentales. »

Première Partie - Depuis quelques années, d’anciennes Républiques soviétiques d’Asie centrale et du pourtour de la mer Caspienne s’emploient à corrompre les institutions européennes. Leur méthode : s’acheter des alliés pour blanchir leur image à l’international, au mépris des droits de l’homme, et continuer à enrichir leurs dirigeants. Journaliste d’investigation azerbaïdjanaise, Khadija Ismayilova, emprisonnée pendant dix-sept mois, n’a cessé de dénoncer la corruption dans son pays. En quête de respectabilité, Bakou est passé maître dans cette « diplomatie du caviar ». Cette stratégie a même valu à l’Azerbaïdjan d’obtenir, en 2013, le rejet par le Conseil de l’Europe de la résolution liée au rapport Christoph Strässer, qui alertait sur la détention de prisonniers politiques dans le pays.

Deuxième Partie - Mallettes de cash, transferts via des sociétés offshore, montres en or : le scandale des pots-de-vin versés à des parlementaires européens en échange de leur silence ou de leur complaisance a été révélé par des journalistes et par Arif Mammadov, ancien ambassadeur d’Azerbaïdjan auprès de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe, devenu lanceur d’alerte. Parmi les bénéficiaires de ces millions d’euros, l’Italien Luca Volontè, condamné en janvier dernier, et l’Allemand Eduard Lintner, tous deux anciens membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe. Chargé d’une mission d’observation lors de l’élection présidentielle de 2013, ce dernier avait ainsi déclaré le scrutin régulier, malgré des fraudes massives.