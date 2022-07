JC Buisson : musée historique de Chouchi détruit

On apprend dans @lemondefr que le musée historique de #Chouchi a été détruit pour devenir le "palais Mehmandarov", du nom du fondateur de l'armée 🇦🇿 en 1918.... Et après Bakou et son ambassadeur vont encore prétendre respecter le patrimoine #armenien de l'#Artsakh #HautKarabakh ?

-- J-Christophe Buisson (@jchribuisson) September 25, 2021