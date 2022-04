Enis Kanter le géant au grand cœur

Dans cette époque où haine et prédation avancent sans vergogne ni obstacle, il est des prises de positions qui font chaud au cœur et méritent qu’on prenne le temps de s’y arrêter.

Le basketteur vedette des Boston Celtics, Enes Kanter est d’origine turque. Il a publié au mois d’août sur son compte Instagram (@eneskanter11) une longue déclaration appelant à la justice pour les Arméniens et à l’amitié arméno-turque. En voici la traduction :

« Au cours des dernières semaines, j’ai eu la chance de rencontrer plusieurs historiens et érudits très respectés et j’ai eu l’occasion d’en apprendre davantage sur le génocide arménien et de faire face à mon ignorance.

Le système éducatif en Turquie est nationaliste, partial et ignore les souffrances de millions de personnes. De là où je me trouve aujourd’hui, je partage la douleur de millions d’Arméniens. Je crois que la Turquie doit faire face à ses crimes passés et présents. Je crois aussi fermement que la démocratie finira un jour par arriver en Turquie et qu’elle refermera la plaie de millions de personnes, y compris des Arméniens et d’autres minorités.

Le dictateur Erdogan est une menace pour la paix régionale et, comme tous les autres tyrans, il perdra le pouvoir et fera face à la justice. Il détruit la démocratie et les libertés de tous les peuples.

En tant que leader communautaire et modèle, je prévois d’organiser la semaine prochaine un camp de basket-ball à Los Angeles pour mes frères et sœurs arméniens. C’est la première étape pour bâtir la paix et des ponts d’amour entre deux beaux pays. Il est temps de détruire tous les murs et d’ouvrir nos cœurs les uns aux autres.

Un début de lumière. ».

Bien que né en Suisse en 1992, Enes a grandi en Turquie. Il a commencé sa brillante carrière de basketteur à Van puis dans l’équipe de Fenerbahçe. Très vite remarqué, il intègre la NBA aux États-Unis chez les Jazz de l’Utah puis les Thunder d’Oklahoma City, les Knicks de New-York et enfin les Celtics de Boston.

Ce géant, il mesure 2m10 n’en est pas à son coup d’essai en matière de déclaration politique. L’an dernier déjà il annonçait son intention d’en appendre plus sur le génocide des Arméniens. Il est également une des voix les plus critiques à l’encontre du Président turc. Cela lui vaudra évidemment des ennuis avec la justice de son pays. En mai 2017, son passeport turc est annulé. Un procureur turc l’accuse de lien avec une « organisation terroriste armée ». Le mandat d’arrêt délivré contre lui est assorti d’une notice rouge d’Interpol. Ce qui place ce joueur international sous la menace permanente d’arrestation au moindre voyage.

L’organisation terroriste à laquelle Kander est censé appartenir serait celle de Fellah Gülen, ex-allié et désormais ennemi mortel d’Erdogan. Il est difficile d’évaluer le fondement de cette affirmation tant les autorités turques ont multiplié les accusations de ce type pour discréditer toute opposition à la suite du coup d’État de 2106.

Cela a eu des conséquences lourdes pour la famille d’Enes restée en Turquie. Ses parents ont publiquement renié leur fils. Cela n’empêcha pas son père d’être arrêté à son tour, accusé lui aussi d’être un partisan de Gülen. Il est difficile de ne pas y voir des pressions exercés contre Kander afin qu’il rentre dans le rang.

Connaître ce contexte permet de mesurer le courage personnel et la grandeur d’âme d’Enes Kander. La Turquie est en proie à une frénésie guerrière tous azimuts. Libye, Syrie, méditerranéenne, Afrique, Karabagh, Arménie, Afghanistan sont les théâtres d’opérations d’un néocolonialisme débridé qui flatte le surmoi nationaliste des masses turques. Oser aller à contre-courant et parler de paix demande un réel courage.

Cette prise de position d’un jeune homme de 29 ans nous apporte une autre image de la jeunesse turque après la vision horrible de masses vociférantes défilant l’automne dernier à Décines.

Comme Enes Kander, on ne peut qu’espérer que les murs de haine tombent et qu’enfin la lumière brille.