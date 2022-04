Au temple de Garni (1er siècle) les minorités nationales présenteront l’histoire de leurs communautés

Dans le cadre des « Journées européennes du patrimoine » le 26 septembre à 14 heures, dans l’espace de la réserve-musée historique et culturel du temple de Garni datant du 1er siècle, une manifestation intitulée « Patrimoine inclusif » et dédié aux minorités nationales de la République d’Arménie se tiendra.

Selon les organisateurs le but de l’événement est d’identifier et d’évaluer l’importance de préserver l’identité culturelle des minorités nationales dans l’arène étatique et internationale.

Des représentants des communautés juive, russe, assyrienne et yézidie présenteront l’histoire de leurs communautés, et en (...)