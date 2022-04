Ararat Mirzoyan le chef de la diplomatie arménienne a rencontré à New York la Présidente en exercice de l’OSCE, la suédoise Ann Linde

Le 24 septembre, dans le cadre de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies qui se déroulent à New York, le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan a rencontré la ministre des Affaires étrangères de Suède, la Présidente en exercice de l’OSCE Ann Linde.

Les ministres ont évoqué les perspectives d’approfondissement de la coopération établie entre l’Arménie et la Suède dans le cadre de « plates-formes multilatérales ».

Ararat Mirzoyan et Ann Linde ont discuté des questions liées à la sécurité et à la stabilité régionales.

Le chef de la diplomatie arménienne a informé Ann Linde de la (...)