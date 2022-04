L’UGAB se réjouit de pouvoir réouvrir son Centre culturel Alex Manoogian pour la rentrée 2021.

Après deux années marquées par la pandémie de Covid-19, le Centre culturel reprend ses activés grâce au dévouement des enseignants et proposera à nouveau des cours de langues arménienne adaptés aux différents âges et niveaux, de chant, de théâtre, d’échecs et de sport pour les enfants.

Les adultes pourront quant à eux apprendre et perfectionner la langue arménienne en suivant les cours du soir en ligne. Nous leur proposerons également des cours d’échecs qu’ils auront le plaisir à suivre les samedis après-midi ainsi que des activés sportives. (...)