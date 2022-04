Dilijan accueillera le Troisième sommet arménien de la pensée en octobre

. Les 23 et 24 octobre Dilijan accueillera le Troisième sommet arménien de la pensée, qui réunira des politiciens, scientifiques, analystes et entrepreneurs internationaux.

Le président Armen Sarkissian lors de la discussion plénière finale du Summit of Minds à Chamonix, saisissant l’occasion, a invité les participants au Armenian Summit of Minds prévu les 23 et 24 octobre à Dilijan.

“Je serai très heureux de vous rencontrer tous en Arménie dans un mois. Vous ne verrez aucune différence, car à Dilijan aussi, tout est vert, montagneux et beau, et là, nous parlerons non seulement des problèmes, mais aussi (...)