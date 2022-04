Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian e félicite de la rencontre entre le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan et le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Jeyhun Bayramov à New York.

« J’ai évoqué les tensions actuelles avec les ministres arménien, azerbaïdjanais, russe et américain », a tweeté le ministre français des Affaires étrangères .

"La rencontre d’hier entre les ministres des Affaires étrangères arménien et azerbaïdjanais, un an après la guerre, est une geste positif.

Notre mobilisation pour une paix durable est entière" a souligné Le Drian. (...)