Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, s’est entretenu ces derniers jours avec son homologue arménien, M. Ararat Mirzoyan

En marge de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, M. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, s’est entretenu ces derniers jours avec ses homologues arménien, M. Ararat Mirzoyan, et azerbaïdjanais, M. Jeyhun Bayramov. Le dossier du Caucase a également fait l’objet d’une coordination étroite avec la Russie et les Etats-Unis, dans le cadre de la coprésidence du groupe de Minsk qu’assument ces deux pays avec la France.

Dans tous ces échanges, le ministre a exploré avec ses interlocuteurs les mesures pouvant être mises en œuvre afin de rétablir la confiance et (...)