Récital du Duo A Tempo (violon et violoncelle)

Sona Khochafian ne joue pas du violon elle joue avec son violon, à l’instar d’un bel animal qu’elle apprivoise avec délicatesse et fermeté. Elle sait le caresser dans le sens de la corde pour en tirer des sonorités aériennes, parfois décalées avec une savante discordance.

En compagnie du violoncelliste et compositeur Pierre Strauch, elle a fondé le Duo A Tempo qui depuis plus de 20 ans explore avec bonheur les répertoires classiques et contemporains.

Vendredi 24 septembre, les deux artistes ont offert à une assemblée ravie un récital de trois œuvres d’une intense créativité dans lequel la virtuosité résolument non-conformiste de leur jeu charmait autant le regard que l’ouïe.

Corps d’arc en ciel de la jeune et brillante compositrice Sanae Ishida est vécu comme un voyage en direction de l’infini, une mélopée frissonnantes aux accents fantastiques.

Les dits de Gréan, toute récente création de Pierre Strauch sur des poèmes de Benoît Gréan, exprime profondeur et gravité sans omettre des touches de fantaisie égayant cette œuvre captivante.

Violœufcelle (électronique ad libitum) du compositeur et chef d’orchestre Gustavo Barrientos surprend et séduit par la savante improvisation de ses enchaînements.

Une heure de pur régal et de belles découvertes !

Lena Ichkhan