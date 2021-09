L’avion transportant une importante aide humanitaire de la Russie à l’Artsakh est arrivé en Arménie

L’action humanitaire a été organisée par les efforts conjoints des fondations caritatives arméniennes et russes. L’avion transportant une importante aide humanitaire à l’Artsakh est arrivé en Arménie en provenance de Russie. Information rapportée par armeniasputnik.am.

Un avion russe transportant de l’aide humanitaire pour la population d’Artsakh est arrivé à l’aéroport d’Erebouni. L’appareil, un IL-76 a apporté plusieurs tonnes d’aide humanitaire à l’Arménie, principalement des vêtements, des chaussures, y compris des enfants, et divers articles ménagers.

L’initiative humanitaire a été mise en œuvre par la Mercy Charitable Foundation Association et la Russian Doctor Lisa Charitable Foundation.

La fondation, a par ailleurs transféré du matériel médical et des fournitures aux institutions médicales d’Artsakh.

La cargaison humanitaire sera envoyée en Artsakh demain. Une partie de cette aide sera fournie aux orphelinats de Stepanakert et d’autres villes.

Krikor Amirzayan