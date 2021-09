La Chambre des États-Unis exige une enquête sur les crimes de guerre en Azerbaïdjan et la Libération des prisonniers de guerre arméniens

Le Congrès, la communauté et la coalition plaident en faveur de l’adoption de cinq amendements soutenus par l’ANCA à la loi sur l’autorisation de la défense nationale, amendements soutenus par le Comité des États-Unis exigeant la libération par Bakou des prisonniers de guerre arméniens, appelant à des enquêtes sur les crimes de guerre azerbaïdjanais, soutenant l’aide américaine à l’Artsakh et exhortant les Loups gris de Turquie à être désignés organisation terroriste étrangère.

Les mesures ont été adoptées par vote vocal mercredi et jeudi de cette semaine, dans le cadre de groupes plus larges, ou blocs, d’amendements à la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA – HR4350). On s’attend à ce que la Chambre des États-Unis adopte la mesure sous-jacente de la NDAA plus tard ce soir sur un vote largement partisan.

« La Chambre des représentants des États-Unis – suite à un intense lobbying turc et azerbaïdjanais, mais sans aucune opposition législative vocale – a voté à une écrasante majorité aujourd’hui pour tenir Ankara et Bakou responsables de leurs attaques contre l’Artsakh l’automne dernier et de l’agression en cours contre l’Arménie », a déclaré le directeur exécutif de l’ANCA, Aram Hamparian. . « Nous nous joignons à nos partenaires de coalition et à d’innombrables militants communautaires pour remercier les auteurs de ces amendements soutenus par l’ANCA - et tous ceux qui ont soutenu leur adoption - et sont déjà au travail pour veiller à ce que ces positions de principe et puissantes soient promulguées dans la loi américaine et traduites en politique américaine.

Le premier amendement, dirigé par les représentants Tony Cardenas (D-CA), Adam Schiff (D-CA) et Brad Sherman (D-CA), déclare que le Congrès estime que « l’Azerbaïdjan doit immédiatement et inconditionnellement restituer tous les prisonniers de guerre arméniens et civils capturés. Il demande ensuite un rapport du secrétaire à la Défense sur l’utilisation de la technologie américaine dans les drones turcs utilisés par l’Azerbaïdjan pour attaquer l’Arménie et l’Artsakh pendant la guerre de 2020. Le rapport détaillerait également l’utilisation de munitions illégales et d’armes chimiques, y compris le phosphore blanc, contre les civils arméniens. L’amendement bipartite a également été coparrainé par les représentants Gus Bilirakis (R-FL), Judy Chu (D-CA), Anna Eshoo (D-CA), Young Kim (R-CA), Raja Krishnamoorthi (D-IL), Andy Levin (D-MI), Zoe Lofgren (D-CA), Frank Pallone (D-NJ), Katie Porter (D-CA), Janice Schakowsky (D-IL), Jackie Speier (D-CA),Dina Titus (D-NV) et David Valadao (R-CA).

« Il est essentiel que nous obtenions un compte rendu complet des faits alors que nous cherchons à tenir l’Azerbaïdjan responsable de ses actions au Haut-Karabakh l’année dernière », a déclaré le représentant Cardenas. « Je suis heureux d’avoir travaillé en étroite collaboration avec les représentants Schiff et Sherman pour produire un amendement qui fait exactement cela. Ce rapport est essentiel pour obtenir une image claire de l’étendue des actions de l’Azerbaïdjan et de toute violation potentielle du droit international. En outre, il indiquera clairement que le Congrès des États-Unis attend de l’Azerbaïdjan qu’il honore son obligation de procéder au retour inconditionnel de tous les prisonniers de guerre arméniens restants en toute sécurité en Arménie. Je suis reconnaissant envers le groupe bipartite de coparrainants qui nous a rejoints dans cet effort, et je travaillerai dur pour que le rapport soit fait. »

Le représentant Schiff a approuvé, ajoutant : « Il est inadmissible qu’à l’approche du premier anniversaire de la guerre du Haut-Karabakh, l’Azerbaïdjan continue de détenir illégalement des militaires arméniens et des civils capturés – une réalité rendue encore plus horrible par les rapports en cours selon lesquels ces prisonniers de guerre sont soumis à la torture en violation des conventions internationales des droits humains. Le représentant Schiff a ajouté : « Avec cet amendement, nous expliquons clairement au régime d’Aliyev qu’il a l’obligation de libérer ces prisonniers immédiatement et sans condition, et que l’administration Biden devrait prendre toutes les mesures diplomatiques possibles, y compris par le biais de le Groupe de Minsk de l’OSCE, pour leur demander des comptes.

Le représentant Sherman a expliqué : « Cet amendement est essentiel dans nos efforts pour tenir l’Azerbaïdjan responsable de ses actes d’agression odieux l’année dernière contre le peuple d’Arménie et d’Artsakh. J’ai eu le plaisir de travailler avec les membres du Congrès Cardenas et Schiff et bien d’autres sur cet amendement qui vise à découvrir toute l’étendue des actions de l’Azerbaïdjan et envoie un message fort appelant l’Azerbaïdjan à honorer son obligation de retour inconditionnel et sûr en Arménie de tout ce qui reste Prisonniers de guerre arméniens.

Le deuxième amendement , dirigé par le représentant Frank Pallone (D-NJ), nécessite un rapport du secrétaire à la Défense, en collaboration avec le secrétaire d’État, abordant les allégations selon lesquelles certaines unités de pays étrangers qui ont participé à des programmes de coopération en matière de sécurité en vertu de la section 333 du titre 10, l’USC peut également avoir commis des violations flagrantes des droits de l’homme internationalement reconnus avant ou pendant la réception de l’aide américaine en matière de sécurité. Depuis 2016, l’Azerbaïdjan a reçu plus de 120 millions de dollars d’aide militaire américaine au titre du financement de l’article 333 et figurerait sur la liste des pays examinés pour avoir commis des violations des droits humains pendant et après la guerre d’Artsakh de 2020.

S’exprimant sur le sol de la Chambre, le représentant Pallone a expliqué : « L’Azerbaïdjan recevait toujours des équipements et une formation de l’armée américaine qui a lancé une attaque meurtrière contre le Haut-Karabakh (Artsakh) le 27 septembre qui a entraîné la mort de milliers de personnes et le déplacement de tant de personnes. beaucoup plus." Il a poursuivi en expliquant que « l’adoption de cet amendement envoie un signal clair que les États-Unis prennent au sérieux leurs normes démocratiques et leur engagement en faveur de la paix en assurant la surveillance de notre aide à la sécurité et j’espère qu’au moins à l’avenir, la retenue d’aider et de tolérer des régimes similaires dans le l’avenir, surtout lorsque leurs actions visent à déstabiliser une autre démocratie.

L’amendement bipartite du représentant Pallone a été coparrainé par les représentants Gus Bilirakis (R-FL), Judy Chu (D-CA), Jim Costa (D-CA), Anna Eshoo (D-CA), Zoe Lofgren (D-CA) , Grace Meng (D-NY), Linda Sanchez (D-CA), Adam Schiff (D-CA), Abigail Spanberger (D-VA), Jackie Speier (D-CA), Rashida Tlaib (D-MI) et David Valadao (R-CA).

Le troisième amendement, dirigé par les représentants David Valadao (R-CA) et Brad Sherman (D-CA), exige que le secrétaire d’État soumette un rapport aux commissions des affaires étrangères du Sénat et de la Chambre sur tous les programmes américains d’aide humanitaire et de développement en Artsakh (Nagorno Karabakh ), y compris une analyse de l’efficacité de ces programmes et de tout projet d’assistance future. Le représentant Sherman est considéré comme le père des programmes d’aide américains à l’Artsakh, menant des efforts législatifs dès 1997. Le représentant Valadao s’est rendu en Artsakh en 2017 et y a passé en revue les programmes d’aide américains, y compris les efforts de déminage financés par les États-Unis par The HALO Trust. L’amendement Valadao-Sherman a été coparrainé par les représentants Don Beyer (D-VA), Judy Chu (D-CA), Jim Costa (D-CA), Young Kim (R-CA), Raja Krishnamoorthi (D-IL), Andy Levin (D-MI), Zoe Lofgren (D-CA), Frank Pallone (D-NJ),Katie Porter (D-CA), David Schweikert (R-AZ), Abigail Spanberger (D-VA), David Trone (D-MD) et Susan Wild (D-PA).

La représentante Dina Titus (D-NV) a dirigé un quatrième amendement exigeant un rapport du secrétaire d’État sur les activités que l’organisation turque des loups gris a entreprises contre les intérêts, les alliés et les partenaires internationaux des États-Unis, y compris un examen des critères remplis pour la désignation comme une organisation terroriste étrangère. L’amendement avait le soutien d’une coalition d’organisations comprenant le Hellenic American Leadership Council, In Defence of Christians, American Friends of Kurdistan, Middle East Forum, ainsi que l’ANCA, qui a fait circuler un mémoire législatif détaillé au Congrès dans les jours qui ont précédé. au vote.

L’amendement Titus a été coparrainé par les représentants Judy Chu (D-CA), Jim Costa (D-CA), Anna Eshoo (D-CA), Young Kim (R-CA) et Zoe Lofgren (D-CA).

Le représentant Jim McGovern (D-MA) a dirigé le cinquième amendement soutenu par l’ANCA, modifiant le Global Magnitsky Human Rights Accountability Act pour autoriser des sanctions pour les violations graves des droits de l’homme, toute violation des droits de l’homme internationalement reconnus ou la corruption. L’amendement a été coparrainé par les représentants Don Beyer (D-VA), David Cicilline (D-RI), Gerald Connolly (D-VA), Anna Eshoo (D-CA), Sheila Jackson Lee (D-TX), Ted Lieu ( D-CA), Tom Malinowski (D-NJ), Jamie Raskin (D-MD), Dina Titus (D-NV), Norma Torres (D-CA) et Peter Welch (D-VT).

Le Sénat devrait examiner sa version de la Loi sur l’autorisation de la défense nationale au cours du mois prochain. L’ANCA travaille en étroite collaboration avec la commission des services armés du Sénat et les membres de la commission des relations étrangères pour explorer les possibilités d’amendements similaires à celles adoptées par la Chambre des États-Unis et pour éliminer l’aide militaire américaine à l’Azerbaïdjan.