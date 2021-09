Le Maroc a pris livraison de drones de combat turcs

Le Maroc a pris livraison à la mi-septembre d’une première commande de drones de combat turcs, selon le forum Far-Maroc, une page Facebook non-officielle des forces armées marocaines (FAR), repris par plusieurs médias locaux. Rabat a commandé en avril au total 13 drones de combat Bayraktar TB2 « dans le cadre de la modernisation de l’arsenal des FAR afin de se préparer à faire face à tout danger et aux récentes hostilités », a indiqué le forum Far-Maroc, spécialisé sur les questions. Cette livraison survient dans un contexte de crise diplomatique entre l’Algérie et le Maroc — les deux puissances (...)