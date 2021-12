La Chambre des Représentants des Etats-Unis a adopté l’amendement exigeant la libération immédiate par l’Azerbaïdjan des prisonniers de guerre Arméniens

La Chambre des États-Unis a adopté l’amendement Cardenas-Schiff-Sherman, exigeant la libération immédiate par l’Azerbaïdjan des prisonniers de guerre Arméniens et appelant à un rapport sur les crimes de guerre commis par les Azéris, y compris l’utilisation de munitions illégales et de phosphore blanc contre des civils Arméniens. L’amendement demande également une enquête sur l’utilisation de la technologie américaine dans les drones turcs utilisés pour cibler les civils Arméniens pendant la guerre d’Artsakh de 2020. Information de l’ANCA (Armenian National Committee of America).

Krikor (...)