Les températures en Arménie vont baisser de 6 à 9 degrés

Le service météorologique arménien a déclaré aujourd’hui que des pluies accompagnées d’orages sont attendues les 22 et 23 septembre après-midi et le 25 septembre dans la nuit dans certaines parties du pays et le 24 septembre après-midi dans la majeure partie du pays.

Il a déclaré que le vent du sud-ouest soufflerait avec des rafales allant jusqu’à 5-10 m/s. Pendant l’orage, le vent est susceptible d’augmenter jusqu’à 15-20 m/s.

Du 22 au 24 septembre, les températures de l’air baisseront progressivement de 6 à 9 degrés. Dans la capitale Erevan, de la pluie est attendue le 22 septembre au soir dans certaines parties de la ville. Le 24 septembre après-midi, de la pluie avec un orage est également attendue avec des rafales de vent allant jusqu’à 15-20 m/s.

ARKA