Les ministres des Affaires étrangères d’Arménie et de Pologne soulignent la reprise des pourparlers de paix du Karabagh

EREVAN, 21 SEPTEMBRE, ARMENPRESS. Le ministre arménien des Affaires étrangères Ararat Mirzoyan, qui est à New York pour participer à la 76e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, a rencontré le 22 septembre le ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau. Les ministres ont abordé un certain nombre de questions à l’ordre du jour bilatéral et multilatéral. , exprimant leur volonté mutuelle de prendre des mesures concrètes pour renforcer la coopération.

Selon le service de presse du MAE Arménie, dans le cadre du partenariat Arménie-UE, les ministres ont discuté des questions liées à la mise en œuvre de l’accord de partenariat global et renforcé, ainsi que de l’approfondissement de la coopération du partenariat oriental sur la base sur des valeurs communes.

Les parties ont procédé à un échange de vues sur la coopération au cours de la prochaine présidence polonaise de l’OSCE. Le ministre Rau a brièvement présenté les priorités générales de la présidence polonaise.

Se référant aux questions de sécurité et de stabilité régionales, le ministre Mirzoyan a présenté les mesures prises pour éliminer les conséquences de l’agression azerbaïdjanaise contre le peuple d’Artsakh, soulignant en particulier l’impératif du rapatriement des prisonniers de guerre arméniens et des civils détenus en Azerbaïdjan.

Le ministre Mirzoyan a également attiré l’attention de son homologue sur la préservation du patrimoine historique et culturel arménien de l’Artsakh et l’implication des organisations internationales compétentes dans cette question.

Les deux parties se sont déclarées convaincues qu’il était nécessaire de reprendre le processus de paix du conflit du Haut-Karabakh dans le cadre du format du coprésident du groupe de Minsk de l’OSCE.