La Russie considère le Groupe de Minsk comme un organe important pour le règlement du conflit du Haut-Karabagh

La Russie continue de considérer le Groupe de Minsk de l’OSCE comme un outil important pour le règlement pacifique du conflit du Haut-Karabagh, a declaré Andrey Rudenko, vice-ministre russe des Affaires étrangères à l’agence de presse TASS.

Répondant à la question de savoir si le Groupe de Minsk garde sa pertinence pour la partie russe, Rudenko a déclaré que le Groupe de Minsk n’était pas inactif.

’’Les contacts continuent, peut-être pas aussi publiquement, mais ils continuent. Notre coprésident du Groupe de Minsk s’est rendu à Bakou et à Erevan, il y a tenu un certain nombre de réunions, y compris à haut niveau. En ce moment, le trio des coprésidents prévoit de se rencontrer à New York, en marge de l’Assemblée générale. En outre, ils prévoient de se rencontrer non seulement entre eux, mais aussi avec les ministres des affaires étrangères d’Arménie et d’Azerbaïdjan. Si cela a lieu, ce sera un signe positif montrant que le processus de règlement entre les deux pays est entré dans la phase pratique’’, a déclaré A. Rudenko. Source Armenpress.