En marge de l’Assemblée général des Nations Unies à New York, Antony Blinken et Mevlut Cavusoglu ont discuté du Haut-Karabagh

Le Secrétaire d’Etat américain chargé des Affaires étrangères Antony Blinken et le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu, en marge de la 76e Assemblée générale des Nations Unies (ONU) à New York aujourd’hui, ont également discuté du Haut-Karabagh (Artsakh). Durant une heure les deux responsables ont abordé de nombreux thèmes dont le Haut-Karabagh a indiqué l’agence de presse russe Tass. « Ils ont parlé de l’Afghanistan, de la Syrie. Mais en dehors de cela ils ont relativement longtemps discuté du Caucase, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan et du Haut-Karabagh » a indiqué l’agence de presse russe. (...)