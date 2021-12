La compagnie aérienne Red Wings effectuera dès octobre des vols regulers vers Erévan depuis Rostov, Krasnodar et Samara (Russie)

La compagnie aérienne Red Wings a annoncé qu’elle effectuera à partir du mois d’octobre des vols réguliers Rostov-Erévan-Rostov, Krasnodar-Erévan-Krasnodar et Samara-Erévan-Samara entre la Russie et l’Arménie.

Les vols entre Rostov sur le Don et Erévan (aller-retour) débuteront dès le lundi 4 octobre, ces vols se réaliseront chaque lundi. Les vols entre Krasnodar et Erévan (aller-retour) se dérouleront à partir du 6 octobre chaque mercredi. Les vols entre Erévan et Samara (aller-retour) débuteront le 7 octobre et seront en place chaque jeudi.

Krikor (...)