Les perspectives de la coopération économique entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie au menu des discussions

L’ambassadeur d’Azerbaïdjan en Géorgie Faïg Gouliyev a rencontré le président de la Chambre de commerce et d’industrie de la Géorgie, Giorgi Pertaia, a-t-on appris auprès de l’ambassade d’Azerbaïdjan en Géorgie.

Le rôle des milieux d’affaires dans l’élargissement des relations commerciales et économiques entre les deux pays a été évoqué lors de la rencontre. L’importance de l’organisation des visites réciproques régulières dans ce domaine, ainsi que des forums d’affaires et de conférences avait été mise en valeur.

Au cours de la rencontre, les parties ont discuté du développement de la coopération entre la Chambre (...)