L’entraineur de la sélection nationale féminine d’Arménie : nous progressons

Après la défaite sévère contre la Norvège (0-10) et la courte défaite (0-1) contre la Pologne l’entraîneur de la sélection nationale féminine d’Arménie affirme que son équipe progresse. « Contre la Pologne nous avons perdu, mais il y a un progrès entre le premier et le second match a indiqué le sélectionneur arménien de l’équipe féminine d’Arménie.

Krikor Amirzayan