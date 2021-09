Mikhail Mishustin félicite le Premier ministre Nikol Pashinyan

EREVAN, 21 SEPTEMBRE, ARMENPRESS. Le Premier ministre de la Fédération de Russie, Mikhail Mishustin, a envoyé un message de félicitations au Premier ministre Nikol Pashinyan à l’occasion du 30e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie, informe le bureai de presse du Premier ministre. Le message indique notamment :

"Cher Nikol Vova,

Au nom du gouvernement de la Fédération de Russie et en mon nom personnel, je vous félicite à l’occasion de la Fête nationale de la République d’Arménie - le Jour de l’Indépendance.

Les relations russo-arméniennes, fondées sur les principes d’amitié, de partenariat et d’alliance, se développent progressivement dans un large éventail de domaines. La coopération commerciale, économique et d’investissement se renforce, des projets communs dans les domaines de l’énergie, de l’industrie et des infrastructures de transport sont mis en œuvre avec succès.

Je suis convaincu que le travail actif des gouvernements contribuera à renforcer davantage la coopération pratique, à approfondir le partenariat basé sur l’intégration dans le cadre de l’Union économique eurasiatique.

Je vous souhaite, cher Nikol Vova, une bonne santé et du succès dans votre activité responsable, ainsi que du bonheur et de la prospérité à tous les citoyens de l’Arménie. "