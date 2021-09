Le Président français Macron félicite le 30e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie en arménien

EREVAN, 22 SEPTEMBRE, ARMENPRESS. Le Président français Emmanuel Macron a félicité en Arménie le Président Armen Sarkissian à l’occasion du 30e anniversaire de l’Indépendance de l’Arménie.

Le message se lit comme suit :

"Monsieur le Président de la République, Cher Armen,

A l’occasion de la Fête de l’indépendance de la République d’Arménie, je vous adresse à vous-même ainsi qu’au peuple arménien mes vœux de bonheur, de prospérité et de succès.

Depuis l’avènement de votre indépendance, il y a exactement 30 ans, je mesure le chemin considérable parcouru par le peuple arménien pour bâtir un État moderne et démocratique. Ainsi, en surmontant bien des épreuves, votre pays a réussi à consolider le fonctionnement de ses institutions.

La France et l’Arménìe ont noué une relation particulière, profondément ancrée dans l’histoire. Cette relation d’amitié, dense et confiante, se poursuit aujourd’hui dans tous les domaines. Je souhaite que ce lien qui forme la richesse de notre relation bilatérale s’approfondisse encore, qu’il s’agisse de notre coopération dans des secteurs aussi variés que la culture, l’éducation, la santé ou encore la coopération économique.

La France se veut un acteur de paix dans la région et c’est dans cet esprit qu’elle est aux cótés de l’Arménie pour l’aider à surmonter les défis qui sont les siens, un an après le conflit meurtrier au Haut-Karabagh. A cet égard, la France s’emploiera notamment à la sauvegarde du patrimoine culturel et cultuel de la région, reflet de la singularité et de la richesse du Sud-Caucase.

Enfin, nous ne ménagerons aucun effort pour trouver, dans le cadre de la co-présidence du groupe de Minsk de l’OSCE, un règlement pérenne du conflit et une stabilisation de la situation au Sud-Caucase au service du développement régional et de Ia prospérité. Cela passe aussi par une reprise du dialogue entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sous les auspices de la co-présidence du Groupe de Minsk. La France, en sa qualité de co-présidente, est prête à y apporter son concours.

Vous renouvelant mes vœux en cette occasion symbolique, je vous prie de croire, Monsieur le Président de La République, à l’expression de ma très haute considération."