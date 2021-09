La Reine Elisabeth II d’Angleterre a envoyé un message de félicitations au président arménien Armen Sarkissian à l’occasion du 30e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie

A l’occasion du 30e anniversaire de l’indépendance de la République d’Arménie, la Reine Elisabeth II de Grande-Bretagne, d’Irlande du Nord et du Royaume Uni a envoyé au président arménien Armen Sarkissian un message de félicitations.

La Reine Elisabeth II écrit « A l’occasion de la Fête de l’indépendance je vous transmet à votre excellence mes félicitations et mes veilleurs salutations au peuple d’Arménie. Je suis convaincue qu’après une année difficile nous pouvons attendre une victoire face à l’épidémie mondiale et disposer de meilleurs jours ».

Rappelons que le président arménien Armen Sarkissian fut l’Ambassadeur de l’Arménie à Londres et a entretenu des relations privilégiées avec la famille royale d’Angleterre. Le Prince de Galles s’était rendu en Arménie il y a quelques années, accompagné d’Armen Sarkissian.

Krikor Amirzayan