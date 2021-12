30e anniversaire de l’indépendance de la République d’Arménie

Erevan était à l’honneur ce mardi 21 septembre 2021. De Paris en passant par Moscou, Pékin, Washington, Le Caire, Tallinn… pour ne citer qu’elles, une multitude de capitales, d’institutions et de personnalités politiques à travers le monde et particulièrement en France, ont chaleureusement salué la célébration de cet anniversaire symbolique.

Faisant écho à ce concert fleuve de soutiens et de marques d’amitiés, plusieurs présidents de collectivités ainsi que des députés, des sénateurs, des maires et des élus de Marseille, de sa région et de Nice, ont également témoigné de leur attachement à l’Arménie via des (...)