Il y a 106 ans « Les 40 jours de Musa Dagh »

Il y a 106 ans au cours du génocide des Arméniens, le 21 septembre, poursuivis par les turcs, 4082 Arméniens, dont près de 3000 d’entre eux sont des femmes et des enfants ou des personnes âgées, ont trouvé refuge vers la fin du mois de juillet dans le massif du Djebel Moussa, au nord de la baie d’Antioche (voir le livre de Frantz Werfel : Les 40 jours de Musa Dagh). Sur place ils avaient réussi à maintenir leurs agresseurs jusqu’au début du mois de septembre, mais ensuite par manque de munitions la situation a périclité et il semblait certain qu’ils allaient tomber entre les mains des turcs, quand un croiseur français, la Jeannne d’Arc, commandé par le vice-amiral Louis Dartige du Fournet, alerté par le croiseur Guichen, se rendit immédiatement sur les lieux pour les sauver. Les 4082 Arméniens ont été transférés par les navires de guerre à port-Saïd, où ils ont été chaleureusement accueillis et hébergés dans un camp provisoire.

Sous le statut de réfugiés, ils partirent ensuite aux quatre coins du monde au lendemain de la grande guerre. La France qui avait perdu tant d’hommes ne pu que se féliciter de son généreux geste. Les Arméniens n’ont jamais oublié.