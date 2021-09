Discours du Premier Nikol Pachinian à l’occasion du 30e anniversaire de l’Indépendance de la République d’Arménie

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, accompagné de son épouse Anna Hakobyan, a assisté à l’événement principal consacré au Jour de l’Indépendance de la République d’Arménie sur la Place de la République à Erevan le 21 septembre dans la soirée. Le Président de la République d’Arménie, le Président de l’Assemblée nationale, les Vice-Premiers ministres, les représentants des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire et les citoyens ont assisté à l’événement.



Le Premier ministre Nikol Pashinyan a délivré un message de félicitations dédié au 30e anniversaire de la République d’Arménie. Dans son discours, le chef du gouvernement a déclaré :

"Honorable Président de la République d’Arménie,

Honorable Président de l’Assemblée nationale,

Distingués membres du gouvernement, du Conseil de sécurité,

Membres du Parlement,

Distingués Représentants du pouvoir judiciaire,

Chers parents, proches de nos martyrs,

Chers participants,

Commençons par honorer la mémoire de tous nos martyrs qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie et son Indépendance par une minute de silence.

Merci.

Tu es tout blessée, Terre, et pourtant tu es vivante,

Prêt à prononcer les mots qui me sont chers.

Et tu crois que sur ton mystérieux chemin

Le destin lui-même, Dieu lui-même t’aideront à les trouver.

On attend tes grandes paroles, on tend les oreilles,

Tu seras la terre où l’esprit libre se cherche à se rendre.

Patrie de l’Espoir,

Patrie de la Lumière.

Ces mots de Hovhannes Tumanyan expriment probablement le mieux la situation de notre Patrie, la République d’Arménie, qui a déjà 30 ans. Que verrons-nous si nous regardons en arrière sur les 30 ans d’histoire de notre État indépendant ? Nous verrons des succès et des échecs, nous verrons des victoires et des défaites, nous verrons des larmes et de la joie, nous verrons de l’inspiration et du désespoir, nous verrons du ravissement et de la déception, nous verrons la victoire à la guerre et la défaite à la guerre.

Le poids de la guerre des 44 jours en 2020 plane sur cette place, et peut-être cette circonstance est-elle le symbole du chemin dont parle le grand Tumanyan. Comment vivre après cette tragédie, comment regarder dans les yeux les enfants, les veuves, les pères et les mères des victimes, comment faire en sorte que leur sacrifice ne soit pas considéré comme insignifiant.

Cette formule est peut-être notre plus grande tâche, formuler la ligne directrice de notre vie et de notre avenir à ce stade de 30 ans d’Indépendance pour les prochaines décennies de notre État indépendant. Ma formulation est la suivante.

L’histoire a montré et prouvé que la victoire dans les guerres n’a pas toujours été la victoire en général, de la même manière la défaite dans les guerres n’a pas toujours été la défaite en général. Nous devons transformer notre défaite en victoire, mais nous devons également transformer notre formule de victoire, car l’histoire a montré qu’il n’est pas toujours nécessaire de vaincre les autres pour obtenir une victoire. Gagner, c’est vaincre le désespoir, c’est vaincre la fatalité, c’est vaincre la mort.

Alors où sont nos martyrs ?

Ils sont tombés pour que l’Arménie puisse vivre, ils sont tombés pour que l’Artsakh puisse vivre. Et tant que l’Arménie vit, tant que l’Artsakh vit, ils sont vivants. Lorsque la République d’Arménie se développe, lorsque l’Artsakh se développe, leurs sacrifices ont atteint leur but, car il s’agit de la patrie de leurs enfants, de leurs frères et sœurs.

Et je veux que nous voyions la présence de nos martyrs avec nous aujourd’hui, que nous les voyions comme un symbole de vie, et non de mort, que nous en fassions le symbole de la victoire sur la mort, le symbole du dépassement du désespoir, du dépassement de la désespérance.

Nous discutons depuis longtemps du type de projet que nous devrions réaliser pour éterniser la mémoire des victimes de toutes les guerres de l’Artsakh, en symbolisant leur présence, leur vie à nos côtés. Et nous avons décidé de créer le Parc de la vie dans le Jardin botanique d’Erevan, où seront plantés des arbres symbolisant la vivacité et la présence de toutes les victimes de toutes les guerres de l’Artsakh, et le point culminant du parc sera l’Arbre de la vie, symbolisant les vies de tous nos martyrs sacrifiés pour la patrie.

Ce ne sera pas un mémorial, ce sera un parc de vie, où les enfants courront, feront du bruit, joueront, les jeunes s’amuseront, les adultes marcheront et parleront, et ce parc parlera de ce qu’ils sont tombés pour que tous ces gens, l’Arménie et l’Artsakh puissent vivre. Et l’Arménie vivante, l’Artsakh vivant, l’État arménien pacifique et en développement doivent devenir la victoire qu’ils ont créée.

Ici, au cœur de cette place lumineuse, entourés de drapeaux de l’Arménie et gardés par la garde d’honneur, ces arbres seront déplacés vers le jardin botanique, symbolisant le début d’une nouvelle ère dans l’histoire de la République d’Arménie, le début d’une ère de développement pacifique.

Vive l’Arménie et relève-toi, vive l’Artsakh et relève-toi, pour le bien des martyrs qui sont tombés pour que tu te lèves.

Félicitations à l’occasion du 30e anniversaire de l’Indépendance de la République d’Arménie’’.