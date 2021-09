Les Azeris s’informent aussi grâce aux medias arméniens

L’Azerbaïdjan suit de près les médias arméniens annonce le site jam-news.com. De nombreux utilisateurs azerbaïdjanais des médias sociaux qui s’intéressent à la politique sont abonnés à au moins une source arménienne. Habituellement, il s’agit de sources en langue russe dont la diffusion est disponible pour les Azerbaïdjanais.

Après la Turquie et la Russie, l’Arménie est le troisième acteur le plus influent dans l’espace d’information de l’Azerbaïdjan, confirme le politologue azerbaïdjanais Shahin Jafarli. Il explique que sans source russe et arménienne, les Azeris ne savent pas ce qu’il se passe aux frontières.

« La politique d’information des autorités azerbaïdjanaises n’a jamais eu pour but d’informer la population. Son objectif principal est de protéger l’espace d’information du pays et les flux d’information contre les interférences internes (de l’opposition), en y créant un environnement »stérile« . Cette politique, qui existait pendant l’hégémonie des médias traditionnels, se poursuit encore aujourd’hui ».

La politologue a ajouté que cette politique des autorités vise à empêcher l’entrée de nouvelles inappropriées et nuisibles, selon elle, dans l’espace d’information, ainsi que la formation d’une opinion publique contre les dirigeants du pays.