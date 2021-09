Vers un vote exigeant la libération des prisonniers de guerre et une enquête sur les crimes de guerre

La commission du règlement de la Chambre des représentants a ouvert la voie à l’examen en séance plénière d’un amendement soutenu par l’ANCA et présenté par les représentants Tony Cardenas (D-CA), Adam Schiff (D-CA) et Brad Sherman (D-CA), demandant la libération immédiate par l’Azerbaïdjan des prisonniers de guerre arméniens et exigeant une enquête sur l’utilisation de la technologie américaine dans les drones utilisés par la Turquie et l’Azerbaïdjan pour cibler les civils lors de leurs attaques de 2020 contre l’Artsakh.

La commission du règlement a également voté pour permettre le vote en séance plénière des amendements en faveur de l’Artsakh et de l’Arménie présentés par les représentants Frank Pallone (D-NJ), David Valadao (R-CA), Dina Titus (D-NV) et Jim McGovern (D-MA).

Les amendements seront votés lors de l’examen par la Chambre de la loi d’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2022 (H.R.4350), qui pourrait commencer dès aujourd’hui.

« Nous remercions le président McGovern et ses collègues de la direction de la Chambre et des commissions des services armés et des règles d’avoir donné à chaque membre de la Chambre des représentants des États-Unis la possibilité de voter par oui ou par non sur les amendements demandant la libération immédiate des prisonniers de guerre arméniens, exigeant une enquête sur les crimes de guerre azerbaïdjanais, un rapport sur l’aide américaine à l’Artsakh, l’interdiction des Loups gris et d’autres amendements soutenus par l’ANCA à la loi d’autorisation de la défense nationale », a déclaré le directeur exécutif de l’ANCA, Aram Hamparian. « Nous encourageons nos militants communautaires et nos partenaires de coalition - dans les heures qui précèdent ces votes à la Chambre des représentants - à continuer à intervenir auprès de leurs législateurs, par des appels, des courriels et des tweets. »

L’amendement Cardenas-Schiff-Sherman stipule que le Congrès estime que « l’Azerbaïdjan doit restituer immédiatement et sans condition tous les prisonniers de guerre arméniens et les civils capturés ». Il poursuit en demandant un rapport du secrétaire à la défense sur l’utilisation de la technologie américaine dans les drones turcs utilisés par l’Azerbaïdjan pour attaquer l’Arménie et l’Artsakh pendant la guerre de 2020. L’amendement bipartisan a également été coparrainé par les représentants Gus Biliakis (R-FL), Judy Chu (D-CA), Anna Eshoo (D-CA), Young Kim (R-CA), Raja Krishnamoorthi (D-IL), Andy Levin (D-MI), Zoe Lofgren (D-CA), Frank Pallone (D-NJ), Katie Porter (D-CA), Janice Schakowsky (D-IL), Jackie Speier (D-CA), Dina Titus (D-NV) et David Valadao (R-CA).

« Il est essentiel que nous obtenions un compte rendu complet des faits alors que nous cherchons à tenir l’Azerbaïdjan responsable de ses actions dans le Haut-Karabakh l’année dernière », a déclaré le représentant Cardenas. « Je suis heureux d’avoir travaillé en étroite collaboration avec les Reps. Schiff et Sherman pour produire un amendement qui fait exactement cela. Ce rapport est essentiel pour obtenir une image claire de l’étendue des actions de l’Azerbaïdjan et de toute violation potentielle du droit international. En outre, il indiquera clairement que le Congrès des États-Unis attend de l’Azerbaïdjan qu’il honore son obligation de procéder au retour inconditionnel en toute sécurité en Arménie de tous les prisonniers de guerre arméniens restants. Je suis reconnaissant pour le groupe bipartisan de coparrains qui s’est joint à nous dans cet effort, et je travaillerai dur pour que le rapport soit réalisé ».

Le représentant Schiff a abondé dans le même sens, ajoutant : « Il est inadmissible qu’à l’approche du premier anniversaire de la guerre du Haut-Karabakh, l’Azerbaïdjan continue de détenir illégalement des membres des services arméniens et des civils capturés - une réalité rendue encore plus horrible par les rapports actuels selon lesquels ces prisonniers de guerre sont soumis à la torture en violation des conventions internationales sur les droits de l’homme. » Le représentant Schiff a ajouté : « Avec cet amendement, nous faisons comprendre clairement au régime d’Aliyev qu’il a l’obligation de libérer ces prisonniers immédiatement et sans condition, et que l’administration Biden doit prendre toutes les mesures diplomatiques possibles, y compris par le biais du groupe de Minsk de l’OSCE, pour lui demander des comptes. »

D’autres amendements soutenus par l’ANCA ont été jugés « recevables » par la commission du règlement de la Chambre :

Un amendement mené par Frank Pallone (D-NJ), qui exige un rapport du Secrétaire à la Défense, en collaboration avec le Secrétaire d’État, portant sur les allégations selon lesquelles certaines unités de pays étrangers ayant participé à des programmes de coopération en matière de sécurité en vertu de la section 333 du titre 10, U.S.C. pourraient également avoir commis des violations flagrantes des droits de l’homme internationalement reconnus avant ou pendant qu’elles recevaient une assistance de sécurité américaine. Depuis 2016, l’Azerbaïdjan a reçu plus de 120 millions de dollars d’aide militaire américaine au titre du financement de la section 333, et figurerait dans la liste des pays passés au crible pour avoir commis des violations des droits de l’homme pendant et après la guerre d’Artsakh de 2020. L’amendement bipartisan a été coparrainé par les représentants Gus Biliakis (R-FL), Judy Chu (D-CA), Jim Costa (D-CA), Anna Eshoo (D-CA), Zoe Lofgren (D-CA), Grace Meng (D-NY), Linda Sanchez (D-CA), Adam Schiff (D-CA), Abigail Spanberger (D-VA), Jackie Speier (D-CA), Rashida Tlaib (D-MI), et David Valadao (R-CA).

Un amendement mené par les représentants David Valadao (R-CA) et Brad Sherman (D-CA),qui exige un rapport dans les 180 jours sur tous les programmes américains d’aide humanitaire et d’aide au développement en Artsakh (Nagorno Karabakh), y compris une analyse de l’efficacité de ces programmes et tout projet d’aide future. L’amendement a été coparrainé par les représentants Don Beyer (D-VA), Judy Chu (D-CA), Jim Costa (D-CA), Young Kim (R-CA), Raja Krishnamoorthi (D-IL), Andy Levin (D-MI), Zoe Lofgren (D-CA), Frank Pallone (D-NJ), Katie Porter (D-CA), David Schweikert (R-AZ), Abigail Spanberger (D-VA), David Trone (D-MD), et Susan Wild (D-PA).

Un amendement mené par Rep. Dina Titus (D-NV) exigeant un rapport du Secrétaire d’Etat sur les activités de l’organisation turque des Loups Gris menées contre les intérêts, les alliés et les partenaires internationaux des Etats-Unis, y compris un examen des critères remplis pour la désignation comme organisation terroriste étrangère. L’amendement a reçu le soutien d’une coalition d’organisations dont le Hellenic American Leadership Council, In Defense of Christians, American Friends of Kurdistan, Middle East Forum, ainsi que l’ANCA. Il était coparrainé par les représentants Judy Chu (D-CA), Jim Costa (D-CA), Anna Eshoo (D-CA), Young Kim (R-CA) et Zoe Lofgren (D-CA).

Un amendement du représentant Jim McGovern (D-MA) modifiant la loi Magnitsky sur la responsabilité en matière de droits de l’homme afin d’autoriser des sanctions en cas de violation grave des droits de l’homme, de toute violation des droits de l’homme internationalement reconnus ou de corruption. L’amendement a été coparrainé par les représentants Don Beyer (D-VA), David Cicilline (D-RI), Gerald Connolly (D-VA), Anna Eshoo (D-CA), Sheila Jackson Lee (D-TX), Ted Lieu (D-CA), Tom Malinowski (D-NJ), Jamie Raskin (D-MD), Dina Titus (D-NV), Norma Torres (D-CA) et Peter Welch (D-VT).

Public Radio of Armenia