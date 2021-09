Les cérémonies à Erevan

L’Arménie a marqué, mardi 21 septembre, le 30e anniversaire de sa déclaration d’indépendance de l’Union soviétique par des cérémonies officielles et un concert en plein air boycotté par les dirigeants de l’opposition et condamné par certains parents de soldats arméniens tués dans la guerre du Haut-Karabakh l’année dernière.

Les cérémonies ont débuté dans la matinée au Panthéon militaire de Yerablur, à Erevan, où le président Armen Sarkissian, le Premier ministre Nikol Pashinian et d’autres hauts responsables ont déposé des gerbes devant un monument commémoratif de la guerre du Karabakh.

Les journalistes n’ont pas eu le droit d’approcher les officiels ni d’assister à la cérémonie de dépôt de gerbes. Les agents de sécurité déployés à Yerablur ont également interrompu leurs entretiens avec les parents de plusieurs soldats tombés au combat qui voulaient empêcher Pashinian de s’approcher de leurs tombes.

« Il ne doit pas venir dans la maison de mes garçons, a déclaré une femme. Je ne l’ai pas invité ».

Quelques instants plus tard, le père en colère d’un autre soldat a été évacué de force du cimetière militaire où reposent également des centaines de victimes arméniennes de la première guerre du Karabagh de 1991-1994.

« Nikol, tu vas devoir répondre de la ruine de notre indépendance », a crié un autre homme tenant Pashinian pour responsable de la défaite de l’Arménie dans la guerre de 2020 qui a fait environ 3 800 morts parmi les soldats arméniens et plus de 200 autres portés disparus.

Cet homme et d’autres manifestants, pour la plupart des parents de soldats tués au combat, se sont disputés avec la police anti-émeute après le départ du Premier ministre de Yerablur.

Dans l’après-midi, plus de 200 autres parents, emmenés par un militant politique bien connu, ont organisé une marche à la bougie vers Yerablur depuis le centre de la ville. Ils ont non seulement rendu hommage à leurs proches, mais ont également protesté contre le concert de la fête de l’indépendance organisé par le gouvernement arménien sur la place centrale de la République.

M. Pashinian a annoncé le concert le 8 septembre, déclarant qu’il serait le point culminant des célébrations « à grande échelle et colorées » de la principale fête publique d’Arménie. Il a ajouté qu’il serait « avant tout dédié à nos martyrs qui ont sacrifié leur vie pour l’indépendance de l’Arménie ».

Cette annonce a suscité de vives condamnations de la part de nombreuses familles de victimes de guerre ainsi que de politiciens de l’opposition et d’autres détracteurs de son gouvernement. Ils ont déclaré que toute célébration serait tout à fait inappropriée dans un pays qui pleure encore les morts de la guerre et qui n’a pas encore retrouvé, identifié et enterré tous ses soldats tombés au combat.

La semaine dernière, M. Pashinian s’est excusé d’avoir utilisé le mot « coloré », mais a déclaré que le concert ne serait pas un affront à la mémoire des soldats et qu’il aurait lieu comme prévu.

Le concert comprenait de la musique classique, folklorique et moderne jouée devant les dirigeants politiques du pays et d’autres dignitaires. Il a également attiré des centaines de personnes ordinaires sur la vaste place gardée par un nombre inhabituellement élevé de policiers et d’autres membres du personnel de sécurité.

S’adressant à la foule avant les représentations en direct, M. Pashinian a rendu hommage aux soldats tombés au combat. Il a déclaré qu’ils devaient être considérés comme des « symboles de vie, et non de mort ». Il a également exhorté les Arméniens à « transformer notre défaite en victoire » et à « vaincre le désespoir, le destin et la mort. »

Les législateurs représentant les deux principales alliances de l’opposition arménienne, dirigées par les anciens présidents Robert Kocharian et Serzh Sarkisian, étaient également invités à l’événement retransmis en direct par la télévision d’État. Comme on pouvait s’y attendre, ils ont choisi de le boycotter.

Levon Ter-Petrosian, un autre ancien président qui a conduit l’Arménie à l’indépendance dans les derniers mois du régime soviétique, était également invité. Ter-Petrosian, dont le porte-parole a qualifié Pashinian de « fléau destructeur de la nation » juste après la guerre de l’année dernière, a également évité l’événement.

Le service de presse du gouvernement a refusé de préciser si des invitations personnelles avaient également été envoyées à Kocharian et Sarkisian, qui sont encore plus critiques à l’égard des autorités arméniennes actuelles.

Les deux ex-présidents ont à nouveau imputé à M. Pashinian l’issue de la guerre de six semaines, interrompue par un cessez-le-feu négocié par la Russie en novembre dernier, dans des déclarations distinctes publiées mardi à l’occasion du jubilé de l’indépendance.

« Il y a un an à peine, nous étions fiers de nos forces armées et constituions un facteur essentiel de la configuration géopolitique du Caucase du Sud », peut-on lire dans la déclaration de M. Kocharian. « Mais aujourd’hui, nous avons non seulement cessé d’être le garant de la sécurité de l’Artsakh (Karabagh), mais nous sommes également incapables de protéger notre propre souveraineté et nos citoyens. »

Reprinted with permission from RFE/RL Copyright(c)2007 Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc.1201 Connecticut Ave, t N.W. Washington DC 200