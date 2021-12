COMMUNIQUE

Chaville le 14 septembre 2021

Chers amis et fidèles,

Nous avons le plaisir de vous informer que le repas onomastique de notre église Saint Grégoire l’Illuminateur de Chaville qui avait été annulé l’année dernière pour cause de COVID, se tiendra cette année le dimanche 3 octobre 2021 au Pavillon d’Elvire, 7 avenue de Versailles à Viroflay à 13h.

La participation au repas est de 40 € par personne (20 € par enfant de moins de 12 ans). Nous vous invitons à vous inscrire au plus vite si vous souhaitez y participer en confirmant par email votre nom et le nombre de personnes à l’adresse suivante : (...)