1991 / 2021 - 30e anniversaire de la République d’Arménie

Le 21 septembre 2021, la République d’Arménie célèbre son 30e anniversaire et, dans les jours et semaines à venir, de nombreuses célébrations seront organisées à travers le monde.

A Vienne, le Collectif des Associations Arméniennes et la Ville de Vienne ont décidé de marquer cet anniversaire en vous conviant à un rassemblement le dimanche 26 septembre à 11 heures, dans les Jardins de la MCA et en rappelant, à travers une campagne de communication (affiche et vidéo), que ces trente années passées s’inscrivent dans un temps très long, celui des 3 000 ans de l’histoire de l’Arménie.

Les affiches seront (...)