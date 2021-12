Le chanteur Hayko hospitalisé

EREVAN, 21 SEPTEMBRE, ARMENPRESS. Le chanteur, compositeur Hayko est hospitalisé à l’Institut de chirurgie Mikayelyan. Selon des informations non confirmées, il est atteint du COVID-19 et est actuellement dans un état grave.

Le président du Parlement Alen Simonyan a rendu visite à Hayko à l’hôpital le 21 septembre dans ce que son porte-parole a décrit comme une visite personnelle.

Les représentants du chanteur n’étaient pas immédiatement disponibles pour commenter.

Édition et traduction par Stepan (...)