Le 21 septembre 1991, l’#Arménie retrouvait sa souveraineté et accédait de nouveau à l’indépendance. Soutien et hommage au peuple arménien, à sa vaillance et sa détermination à continuer, dans un environnement complexe, une histoire plus que millénaire 🇦🇲@tolmajian @armembfrance pic.twitter.com/Y6Sv0TkTSg

— Arnaud Ngatcha (@ANgatcha9) September 21, 2021