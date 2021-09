Gabriel Attal : Nos célébrons une relation fraternelle

A l’occasion du 30e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie, Gabriel Attal, adresse un message vidéo d’union et de fraternité à l’Arménie et aux Arméniens.

Rappelant les mots d’Emmanuel Macron sur l’ingérence turque dans le dossier de la guerre et l’envoi de djihadistes dans le conflit, il déclare que la France est au côté de l’Arménie pour défendre son intégrité, son territoire, son patrimoine.

Un message fort du porte-parole du gouvernement.