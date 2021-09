Grosse baisse du pouvoir d’achat des citoyens

Sur la base des chiffres publiés par le Comité d’État des statistiques d’Azerbaïdjan, les prix dans le pays ont augmenté au cours des cinq dernières années. Pire, les dévaluations de février et de décembre 2015 ont fait baisser le pouvoir d’achat des citoyens.

On estime que de 2014 à 2020, les dépenses mensuelles de consommation par habitant ont augmenté de 26,7 %. Elles sont liées à la nourriture, à la santé et aux services publics et au carburant, tandis que celles liées aux hôtels, cafés,restaurants, loisirs, culture, ainsi qu’à l’éducation ont diminué. Une baisse de niveau de vie qui ne peut que semer colère et frustration.

Rien de telle qu’une bonne guerre pour faire taire les mécontentements... Un temps.