La principale manifestation dédiée à la fête de l’indépendance de l’Arménie a commencé sur la place de la République à Erévan

La principale manifestation de la journée dédiée à la fête de l’indépendance a commencé sur la place de la République à Erevan. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, des ministres, des députés, des diplomates étrangers accrédités en Arménie, d’autres hauts responsables et des personnalités et un large public participent à l’événement. La soirée a débuté par l’hymne national arménien qui a été joué par l’orchestre symphonique d’Arménie et le Chœur de chambre d’Etat d’Arménie. Puis Nikol Pachinian a pris la parole pour un discours à l’occasion du 30e anniversaire de l’indépendance de la République d’Arménie. Nikol Pachinian avant de prendre la parole a demandé au public de se lever pour une minute de silence dédié aux martyrs Arméniens, combattants, soldats et civils tombés pour la libération de l’Arménie et de l’Artsakh. Le discours de Nikol Pachinian fut suivi par un concert de l’orchestre symphonique d’Arménie.

Une cérémonie sobre et digne au regard des martyrs de la dernière guerre de l’Artsakh. Une Fête de l’indépendance san feu d’artifice.

Krikor Amirzayan