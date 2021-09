Macron souhaite un approfondissement du lien franco-arménien

La France et l’Arménie entretiennent une « relation particulière » qu’il convient d’approfondir encore, a déclaré mardi 21 septembre, le président français Emmanuel Macron.

« La France et l’Arménie ont tissé une relation particulière profondément ancrée dans l’histoire. Cette relation d’amitié, dense et confiante, se poursuit aujourd’hui dans tous les domaines », a déclaré Macron dans un message de félicitations adressé au président Armen Sarkissian à l’occasion de la fête de l’indépendance de l’Arménie.

« Je souhaite que ce lien, qui fait la richesse de notre relation bilatérale, s’approfondisse encore davantage (...)