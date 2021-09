Le plus grand drapeau arménien hissé aujourd’hui à Yeraskh à l’occasion du 30e anniversaire de la République d’Arménie

Le plus grand drapeau arménien hissé aujourd’hui à Yeraskh à l’occasion du 30 e anniversaire de la République d’Arménie

Aujourd’hui à l’occasion du 30e anniversaire de l’Indépendance de l’Arménie le plus grand drapeau arménien de la République d’Arménie fut hissé à Yeraskh, près de la frontière de l’Arménie et de du Nakhitchevan (territoire arménien occupé par l’Azerbaïdjan) près du mont Ararat. Yeraskh se trouvant dans la région d’Ararat en Arménie. Le drapeau faut 12 mètres de long et 6 de large, il est hissé à 35 mètres de hauteur.

Lors de la cérémonie de l’inauguration, participèrent de nombreuses personnalités de l’Etat arménien, des citoyens ainsi que Razmik Tevonyan le gouverneur de la région d’Ararat.

Ce drapeau est à l’initiative de Gaguik Sargsyan le président du Comité de gestion des biens publics de la République d’Arménie. Il est dédié au 30e anniversaire de l’Indépendance de l’Arménie, de sa libération ainsi qu’aux héros morts lors de la guerre d’Indépendance de l’Arménie…et de l’Artsakh.

Krikor Amirzayan