Joe Biden promet la poursuite des efforts des États-Unis

Le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis continueront à œuvrer en faveur d’une résolution pacifique du conflit du Haut-Karabakh lorsqu’il a félicité le premier ministre Nikol Pashinian à l’occasion du jour de l’indépendance de l’Arménie, le 21 septembre.

Dans un message envoyé à l’occasion du 30e anniversaire de la déclaration d’indépendance de cet État du Caucase du Sud vis-à-vis de l’Union soviétique, M. Biden a également promis que les États-Unis continueraient à soutenir les « efforts du gouvernement arménien pour renforcer ses institutions démocratiques, faire progresser les droits de l’homme, combattre la corruption et faire respecter l’État de droit ».

« Le peuple arménien a été confronté à des défis au cours de l’année dernière, notamment la perte tragique de vies humaines dans les combats du conflit du Haut-Karabakh », ajoute la lettre rendue publique par l’ambassade des États-Unis à Erevan.

« Alors que nous pleurons avec le peuple arménien, nous travaillerons main dans la main avec votre gouvernement, notamment par le biais du groupe de Minsk de l’OSCE et d’autres formats régionaux, pour promouvoir la stabilité régionale et la résolution des conflits. Les États-Unis continueront à plaider pour la libération de tous les détenus arméniens détenus en Azerbaïdjan. »

Début août, M. Biden a également assuré à M. Pashinian que Washington restait déterminé à faciliter un règlement « global » du conflit du Karabakh avec la Russie et la France, les deux autres coprésidents du groupe de Minsk.

Depuis lors, l’ambassadrice américaine en Arménie, Lynne Tracy, a répété à plusieurs reprises que le conflit du Karabakh n’était toujours pas résolu après la guerre arméno-azerbaïdjanaise de l’année dernière.

« Nous ne considérons pas que le statut du Haut-Karabakh ait été résolu », a insisté Mme Tracy le 13 septembre.

Le ministère azerbaïdjanais des affaires étrangères a condamné les remarques de l’envoyé. Il a fait écho aux affirmations répétées du président Ilham Aliyev selon lesquelles la victoire de l’Azerbaïdjan dans la guerre de six semaines mettait fin au conflit.

Le 22 juillet, M. Aliyev a exclu toute négociation sur le statut du Karabakh, affirmant qu’Erevan devait reconnaître la souveraineté de l’Azerbaïdjan sur ce territoire peuplé d’Arméniens.

Plus tard en juillet, les coprésidents américain, russe et français du groupe de Minsk ont publié une déclaration commune appelant à un « règlement négocié, global et durable de toutes les questions de fond restantes du conflit » et exhortant les parties en conflit à reprendre les pourparlers « dès que possible ».

Reprinted with permission from RFE/RL Copyright(c)2007 Radio Free Europe / Radio Liberty, Inc.1201 Connecticut Ave, t N.W. Washington DC 200