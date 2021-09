Le Dessous des Cartes vient de consacrer un document sur : Le Caucase, l’Arménie, la Turquie, le génocide arménien et la guerre du Haut-Karabagh

La guerre qui a opposé l’Arménie à l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabagh a révélé toutes les logiques géopolitiques à l’œuvre dans le Caucase. En effet, la Russie, la Turquie et l’Iran ont tous les trois cherché à en tirer profit.

Un document à regarder et partager afin de diffuser une plus large connaissance du thème auprès de nos amis.

Krikor Amirzayan