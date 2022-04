Le Comité central du parti Social-Démocrate HENTCHAKIAN félicite tous les Arméniens à l’occasion du 30e anniversaire de l’indépendance de l’Arménie. Nous célébrons cette fête, à un moment des plus fatidiques de notre histoire récente, où l’ambiance festive est absente aujourd’hui pour des raisons évidentes, mais tout en célébrant le trentième anniversaire, nous devons d’abord rendre hommage aux milliers de nos héros qui ont fait le sacrifice suprême, au nom de l’amour de la Patrie, et nous devons renouveler notre engagement pour une Patrie libre, indépendante, démocratique et prospère. Au cours de ces 30 (...)